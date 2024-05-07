Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 160 gram sentetik uyuşturucu ve 19 bin 500 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kapaklı, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 160 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Tekirdağ Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title