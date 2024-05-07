Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 160 gram sentetik uyuşturucu ve 19 bin 500 lira ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kapaklı, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 160 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.