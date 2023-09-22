Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu hap, esrar, metamfetamin, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda kimliği tespit edilen zanlılara yönelik, 150 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1020 uyuşturucu hap, 176 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 47 mermi ele geçirildi.
Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.