Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu, Altınova ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerde ve şüphe üzerinde durdurulan bazı araçlardaki aramalarda 3 gram esrar, 20 ecza hap, 3 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A. İ.A. S.G. N.Ş. H.B. M.G. H.Ç. T.Ö. ve M.T. emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel