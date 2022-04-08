Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram bonzai ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.M, G.M, M.Ç, N.M, R.D, İ.Ç, E.Ç, G.M. ve E.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.