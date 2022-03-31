Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz, Hürriyet ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa, Şeyh Sinan ile Çobançeşme mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde ve bazı araçlardaki aramalarda 10 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.K, Y.K, A.K, F.M, S.E, M.T.A, A.E, S.E. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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