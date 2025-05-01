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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 92 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlar sırasında çok miktarda sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 559 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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