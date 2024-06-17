Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, sentetik ecza hap, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1425 sentetik ecza hap, 51 gram esrar, 35 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.