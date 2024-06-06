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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, esrar, sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 773 gram esrar, 130 gram sentetik uyuşturucu, 25 kök kenevir, 3 tabanca, 255 tabanca fişeği ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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