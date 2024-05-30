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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 80 sentetik ecza, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu, Ergene ve Çorlu ilçesindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 sentetik ecza, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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