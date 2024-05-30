Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 80 sentetik ecza, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu, Ergene ve Çorlu ilçesindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 sentetik ecza, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.