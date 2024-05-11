Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.