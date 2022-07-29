Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda, 110 gram metamfetamin, 24 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.

Operasyonda T.Ç, A.Y, S.A, Ü.İ, M.İ, B.T, Ö.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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