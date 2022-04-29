Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde ve bazı araçlardaki aramalarda 60 gram eroin, bin 119 ecza hap, 170 gram sentetik kannabinoid, 75 gram skunk ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö, C.K.D, E.P, Ö.G, E.G, M.K, M.Ç ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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