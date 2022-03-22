Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinin Hıdırağa ve Şeyh Sinan ile Süleymanpaşa ilçesinin Karadeniz mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 43 gram eroin, 700 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 160 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T, F.M, S.F, E.O, F.F, F.M. Ö.P ve İ.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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