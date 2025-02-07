Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına cezasına itiraz

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda uyuşturucu malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 128 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca, 220 tabanca fişeği, 7 otomatik sigara sarma makinesi, 25 bin makaron ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
img

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
img

Sınıfta öğrencisi ile evlenen kadın profesör, görevden uzaklaştırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.