Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve pala ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Şarköy, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda 85 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel