Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçelerde bazı adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlardaki aramalarda 155 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.B, A.B, B.K, A.D, E.B, E.A, ve S.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title