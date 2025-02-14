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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 105 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Çerkezköy, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 105 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 319 tabanca fişeği ve pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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