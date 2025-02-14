Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 105 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çerkezköy, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 105 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 319 tabanca fişeği ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel