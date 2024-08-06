Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 20 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.