Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce ilçelerde bazı adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.B, G.T, F.U, V.V, O.B, S.A. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Münir Karaloğlu Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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