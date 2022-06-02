Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce ilçelerde bazı adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.B, G.T, F.U, V.V, O.B, S.A. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.