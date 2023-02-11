Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslerde ve bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda 32 gram metamfetamin, 15 gram esrar, ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.A, M.E, B.G, U.G, O.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.