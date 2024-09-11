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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 600 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Süleymanpaşa Operasyon Güvenlik Jandarma Kapaklı Gözaltı 3-sayfa Güncel Şarköy

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