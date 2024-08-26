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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda 30 gram kokain, 10 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çerkezköy, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 30 gram kokain, 10 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çerkezköy Jandarma 3-sayfa Şarköy Çorlu Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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