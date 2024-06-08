Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirildi ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.