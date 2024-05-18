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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu ilçesindeki operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 190 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 90 sentetik ecza hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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