Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyarıcı madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Kapaklı, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu suç unsurlarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.