Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Zafer ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 50 gram eroin, 10 gram metamfetamin, pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, Z.T, Ö.B, M.C, S.S. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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