Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 220 uyuşturucu hap, 3 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 730 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, A.A, E.K, A.E, R.B. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel