Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 220 uyuşturucu hap, 3 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 730 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A, A.A, E.K, A.E, R.B. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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