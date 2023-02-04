Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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