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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1269 sentetik ecza hap, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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