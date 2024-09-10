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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 950 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, E.N.B, F.B, E.D ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Süleymanpaşa Operasyon Jandarma Güvenlik Gözaltı 3-sayfa Güncel Çorlu Suç

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