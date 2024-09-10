Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 950 lira ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 950 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A, E.N.B, F.B, E.D ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.