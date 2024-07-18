Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kapaklı, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 734 gram sentetik uyuşturucu, 4 cep telefonu, kurusıkı tabanca, bıçak ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.T, H.Ç, E.V, B.Y. ve E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.