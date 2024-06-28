Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise kenevir tohumu, sentetik uyuşturucu ve metamfetamin ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 61 gram kenevir tohumu, 30 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram metamfetamin ve 55 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.