Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar Süleymanpaşa, Kapaklı ve Saray ilçelerinde gerçekleştirildi ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Kapaklı ve Saray ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.