Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. 35 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel