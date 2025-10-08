Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. 35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
