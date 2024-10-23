Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı
Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonla 60 sentetik ecza hap ve 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 60 sentetik ecza hap ve 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.