Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Güncel Hukuk

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Dünyayı alarma geçiren yeni virüs! 4 ülkede görüldü, bu semptomlar varsa aman dikkat

Dünyayı alarma geçiren yeni virüs! 4 ülkede görüldü, bu semptomlar varsa dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'den otopsi için örnek alınamadı! Narin'e ne yaptılar? Young Boys- Aston Villa maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle! Young Boys- Aston Villa maçı hangi kanalda? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray- Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i! İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! #9928 ANKARA'DA ŞİŞKİN AY! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title