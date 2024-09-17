Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı
Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.