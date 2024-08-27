Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.