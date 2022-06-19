Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce bir ev ve araçta yapılan aramalarda 44 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan B.P, M.T, M.A ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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