Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce bir ev ve araçta yapılan aramalarda 44 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.P, M.T, M.A ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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