Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 27 uyuşturucu hap, 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel