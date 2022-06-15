Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A, T.K, M.D, ve F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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