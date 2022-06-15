Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, T.K, M.D, ve F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel