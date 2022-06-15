Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A, T.K, M.D, ve F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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