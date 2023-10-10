Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 19 bin sentetik ecza, hassas terazi ve 13 bin 600 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şüphelilerin evinde 19 bin sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.D, K.K. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.