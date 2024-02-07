Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 3 gram esrar, 35 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen, 8 bin 322 lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

-Hayrabolu'da makaron ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde bir iş yerinde 58 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, İlyas Mahallesi'nde S.A'nın iş yerinde aramada yaptı.

Aramada 58 bin makaron ve 84 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

-Şarköy'de tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

Şarköy ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine İstiklal Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.