Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde, sahte para ve uyuşturucu yapımında kullanılan düzenek ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler M. S, Y. B ve S. B gözaltına alındı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Saray, Güncel, Haberler

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