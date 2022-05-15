Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde, sahte para ve uyuşturucu yapımında kullanılan düzenek ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler M. S, Y. B ve S. B gözaltına alındı.