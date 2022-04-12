Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahalleleri'ndeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 14 gram eroin, 28 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 765 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ü.K, B.Ş.Ü. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel