Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ilçesinin Bahçelievler ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda adreslerde ve araçlardaki aramalarda, 80 gram bonzai ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. E.K. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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