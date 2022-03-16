Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.K. ve M.Ş.T'nin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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