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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ekiplerce şüphelilerin çantalarında yapılan aramada 3 bin 570 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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