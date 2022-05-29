Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.Y. ve Ç.K'yı durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 28 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel