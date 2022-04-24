Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Çerkezköy ilçesinin Fevzi Paşa Mahalleleri'ndeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 9 gram eroin, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ş. ve N.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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