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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı

13 Aralık 2023 10:36 Güncelleme: 10:38 Abone Ol

Tekirdağ'da polisin bir haftada yaptığı operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 16 kilo esrar, 3 bin 500 adet sentetik hap, 500 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabancı, 3 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 25 bin TL ile tabanca mermileri ele geçirildi. Operasyonlarda 123 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.